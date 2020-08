Kasvomaskeilla voi paitsi suojautua ja suojella muita, myös ilmaista omaa identiteettiään tai osoittaa tukeaan. Suomessa valmistettava Pride-maski on tuore esimerkki tästä.

Itseilmaisua. Kasvomaskeilla voi paitsi suojautua ja suojella muita, myös ilmaista omaa identiteettiään tai osoittaa tukeaan. Suomessa valmistettava Pride-maski on tuore esimerkki tästä.

Itseilmaisua. Kasvomaskeilla voi paitsi suojautua ja suojella muita, myös ilmaista omaa identiteettiään tai osoittaa tukeaan. Suomessa valmistettava Pride-maski on tuore esimerkki tästä.

Lukuaika noin 3 min

Kauppapaikka Weecos.comissa on julkaistu 40 designmerkin yhteistyönä toteutettu Weecos for Pride -valikoima, jonka myynnistä osa kohdistetaan ihmisoikeusjärjestö Seta ry:n tukemiseen.

Valikoimasta löytyy muun muassa Suomessa valmistettu Pride-kasvomaski, koruja ja asusteita. Weecos lahjoittaa myydyistä Weecos for Pride -tuotteista Setalle yhden euron.

Tämän lisäksi jokainen kampanjassa mukana oleva designmerkki lahjoittaa myydyistä Weecos for Pride -tuotteistaan vähintään 10 prosenttia Setan toimintaan.

Yhteistyökumppaneina kampanjassa mukana on muotimerkkejä, kuten Morico, Salmiak Studio ja People Tree, korumerkkejä, kuten La Kiva ja Vuonue, sekä muun muassa pyyhkeistään tunnettu kotimainen lifestylebrändi Luin Living.

Kampanjassa on nyt käynnissä tehoviikot, jotka huipentuvat Helsinki Pride -tapahtumaan. Lahjoitus Setalle tehdään myydyistä Weecos for Pride -tuotteista ympäri vuoden.

Kampanjan ja tuotesarjan luultavasti puhutuimmaksi tuotteeksi nousee Suomessa valmistettu, sateenkaaren väreillä koristeltu Pride-kasvomaski.

Weecosin toimitusjohtajan Hanna Lusilan mukaan maskin syntymisen taustalla on monen asian yhdistyminen. Lusila näki, kuinka kasvomaskien valikoima lisääntyi nopeasti. Erilaisia kuoseja ja myös brändättyjä kasvomaskeja on syntynyt hetkessä runsain määrin. Tilaisuus tuotteen lanseeraamiselle oli otollinen.

”Tässä on hienoa se, kuinka ihmiset voivat suojautua ja samalla osoittaa tukeaan sekä ilmaista omaa identiteettiään. Maskeista on tullut lyhyessä ajassa myös tärkeä itseilmaisun väline”, Lusila kertoo M&M:lle.

Suomessa ei ennestään valmistettu sateenkaaren väreillä koristeltavia maskeja. Weecos löysi nopeasti kumppaniksi ja maskien tuottajaksi Pirkanmaalla Aitoossa toimivan painotalon Printscorpion.

”Kysyntää sateenkaarimaskeille oli valmiiksi olemassa. Teimme pienen kyselyn asiakkaiden parissa, ja tällaiselle tuotteelle tuntui olevan tilausta.”

Maski on valmistettu puuvillasta satiinineuloksella. Maski kestää Lusilan mukaan hyvin jatkuvaan käyttöön vaadittavat huoltotoimenpiteet, kuten pesut ja erilaiset hankaukset.

”Kyseessä on hyvin huollettava tuote, joka pitää värinsä ja designinsa. Tämä on maskien kohdalla aivan keskeinen asia”, Lusila toteaa.

Työtä ihmisoikeuksien eteen

Weecos.com on ollut vuosina 2017 ja 2018 Helsinki Priden virallinen yhteistyökumppani. Setaa Weecos on tukenut vuodesta 2019.

Vuonna 1974 perustettu Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on yhteiskunnallinen tasavertaisuus riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Työtä yhtäläisten ja tasavertaisten ihmisoikeuksien eteen vielä riittää. Tästä kertovat osaltaan esimerkiksi viimeaikaiset tapahtumat suoraan Euroopan ytimessä, Puolassa.

Voimakkaan katolisessa maassa konservatiivisia arvoja ajava Laki ja oikeus -puolue on saavuttanut merkittävästi kannatusta ja ottanut seksuaalivähemmistöt ja heidän oikeutensa avoimesti maalitaulukseen.

”Ihmisoikeuksia ei voi ottaa itsestäänselvyytenä. Ne ovat jatkuvasti uhattuina ja niiden eteen täytyy tehdä koko ajan töitä.”

”Ei voi tuudittautua siihen, että saavutetut oikeudet kestävät maailman tappiin. Niistä on pidettävä ääntä”, Lusila sanoo.

Weecos for Pride -valikoiman ja -kampanjan tärkein elementti on, että asiakkaat pystyvät hyvää designia ostamalla tukemaan myös ihmisoikeuksia.

Tärkeä tavoite on lisäksi kasvattaa ihmisten tietoisuutta Setan toiminnasta.

”Meillä on tuotteiden lisäksi tarjolla muun muassa historia-artikkeleita, joissa kerrotaan, mistä pride-liike on alkanut ja mistä koko asiassa on kyse.”

Hanna Lusila kertoo, että kampanja on vaatinut työtuntien ohella jonkin verran taloudellisia panostuksia. Merkittävimpänä hän mainitsee hankkeen markkinointikuvaukset, joihin sisältyvät kuvaaja- ja mallipalkkiot.

”Kokonaisinvestointi on muutaman tuhannen euron luokkaa.”

Weecos.com on vuonna 2013 perustettu tamperelainen verkkokauppa-alusta. Weecos myy ekologisesti ja eettisesti kestäviä merkkejä, joista yli 90 prosenttia on kotimaisia.