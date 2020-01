Bernerin markkinointijohtaja Satu Laakso on nimitetty yhtiön johtoryhmän jäseneksi vuoden 2020 alusta alkaen.

Bränditalo Berner Oy:n johtoryhmän uudeksi jäseneksi on nimitetty yhtiön markkinointijohtaja, kauppatieteiden maisteri Satu Laakso 1.1.2020 alkaen.

Laakso johtaa Bernerillä uutta, loppuvuonna 2019 perustettua Markkinointi ja Innovaatiot -toimintoa. Hänen vastuulleen kuuluvat markkinointi ja analytiikka, tutkimus ja tuotekehitys sekä yritysvastuu ja viestintä.

Laakso kertoo, että uusi tiimi syntyi, kun tutkimus- ja kehitysyksikkö yhdistettiin markkinoinnin kanssa.

”Haluamme vahvistaa innovaatioidemme onnistumista sillä, että kuluttaja- ja asiakasymmärrys ja -tarpeet ovat siinä mukana entistä vahvemmin. Se toivottavasti onnistuu helpommin ja yksinkertaisemmin, kun ne ovat samassa organisaatioissa. Vastuullisuus on tällä hetkellä monessakin yrityksessä isossa roolissa, ja sekin on meillä nyt luontevasti samassa tiimissä”, Laakso kertoo M&M:lle.

Markkinointijohtajan nostaminen johtoryhmään liittyy hänen mukaansa asiakaskokemuksen merkitykseen.

”Kun mietitään, mitkä osa-alueet asiakaskokemukseen vaikuttavat, niin markkinointi on yksi olennainen osa muiden toimintojen lisäksi”, Laakso sanoo.

Bernerin toimitusjohtaja Antti Korpiniemi toivottaa Laakson lämpimästi tervetulleeksi johtoryhmän jäseneksi.

”Uuden Markkinointi ja Innovaatiot -toiminnon vetäjänä Satu Laaksolla on merkittävä rooli vahvistaa edelleen linkkiä tuotekehityksen ja asiakasymmärryksen, liiketoiminnan tarpeiden sekä vastuullisuuden välillä”, Korpiniemi sanoo tiedotteessa.

Laakso on aloittanut Bernerillä markkinointitehtävissä vuonna 2016, ja markkinointijohtajana hän on toiminut elokuusta 2018 alkaen. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Lumenella ja Nokialla erilaisissa markkinoinnin ja myynnin tehtävissä.

Sekä kuluttajille että ammattilaisille

Kuluttajatuotteiden lisäksi Bernerillä on myös neljä muuta liiketoimintayksikköä Pro, Agentuuri, Viljelijän Berner ja Koneet.

”Poikkeamme monesta yrityksestä siinä, että meillä on kuluttajabrändien lisäksi esimerkiksi ammatti- ja maatalouspuolta. Talona olemme mielenkiintoinen markkinoinnin tekijälle, sillä kaikki osa-alueet ovat yhden yrityksen sisällä”, Laakso sanoo.

Berner on 136-vuotias perheyritys. Sen tunnettuja kuluttajabrändejä ovat muun muassa LV, XZ, Ozygenol, Tummeli, Ainu, Rajamäen, HETI-kodinpuhdistussarja ja Lasol sekä kumisaapasbrändit Nokian Jalkineet ja Hai.

Berner toimii myös useiden kansainvälisten kosmetiikkabrändien, kuten Clarinsin ja Sensain maahantuojana.