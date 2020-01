Lukuaika noin 3 min

Tv-kanava INEZ lähetti joulun tienoilla Eka Ruolan vetämän ohjelmasarjan, jota voi pitää pienoisena hittinä. Hasan & Partners Groupin toimitusjohtajan ja vastaava luovan johtajan vieraana talk show’ssa Educated Guest oli markkinointijohtoa ja muuta ylintä johtoa puhumassa, miten vaikeasti tavoitettavaan nuorten aikuisten kohderyhmään päästään kiinni.

INEZin mukaan katsojaluvut olivat joulupäivänä alkaneen ohjelmasarjan siivittämänä ”40 prosenttia syksyn keskiarvoviikkoa” korkeammat. Tarkempia katsojalukuja ei paljasteta, mutta INEZ Median hallituksen puheenjohtajan Heikki Rotkon mukaan puhutaan kymmenistätuhansista ja Ruolan kahdeksanosaisen ohjelman tuoma piikki oli selvä.

”Olemme siitä kovasti ilahtuneita, kuten olivat ohjelman tekijätkin. Pirun hyvää sisältöä, hyvin valmistautunut housti ja asiantuntevat vieraat”, Rotko kehuu.

Vastaavanlaista sisältöä on luvassa kevään aikana lisää ja Ruolan show’sta on tulossa ”klassisin termein” toinen tuotantokausi.

”Eka tulee tekemään lisää”, Rotko toteaa.

Kyseiseen vaikeasti tavoitettavaan nuorten kohderyhmään itsekin tähtäävän, keväällä lanseeratun startupin ydinyleisöä ovat alle 35-vuotiaat. Tähän tarvitaan somevaikuttajia, joita INEZillä on jo tekijöinä.

”Eka on markkinointialan somevaikuttaja”, Rotko naurahtaa.

Rotko kuvailee kanavaa tuotantoyhtiön, sisältömarkkinointiyhtiön, median ja somen hybriditoimijaksi, joka pyrkii näkymään kaikkialla. INEZ näkyy tällä hetkellä suorana Elisan ja DNA:n kaapeliverkossa, sopivalla älytelevisiolla Digitan HbbTV:ssä, omilla verkkosivuillaan ja sovelluksen kautta sekä tallenteina myös YouTubessa. Neuvottelut Telian kanssa kaapeliverkkonäkyvyydestä ovat käynnissä. Mittausten ollessa vielä puutteellisia Rotko voi antaa vain karkean arvion, jonka mukaan katselu jakautuu tv-ruudun ja muiden laitteiden kanssa puoliksi.

”Lineaarikatselun ja ison ruudun merkitys on suuri. Meiltä on kysytty, että eikö kännykkä riitä. Ollaan huomattu, että jos näin pienessä maassa haluaa tavoittaa porukkaa, pitää olla kaikissa jakelukanavissa.”

Mutta mikä erottaa INEZin nykyisistä kanavista ja aiemmista, jo lopettaneista pienistä tv-kanavista kuten ATV:stä ja Moon TV:stä ja mahdollistaa menestyksen? Muiden kanavien kanssa kilpailu se ei Rotkon mukaan ole.

”Me vastataan positiivisella tavalla tv-alan globaaleihin haasteeseen. Ensimmäinen on että tavoitellaan nuorta yleisöä, minkä tiedetään olevan vaikeaa, mutta monikanavaisuudella tiedetään että tavoitamme jo heidät melko hyvin”, Rotko sanoo.

Toinen on vahva sosiaalisten median vaikuttajien integrointi tuotantoprosessiin.

”Toimimme myös tuotantoyhtiöiden kanssa, mutta sisällöntuotannon kustannus ja kustannusrakenne on ihan erilainen kuin muilla yhtiöillä.”

Tähän liittyy sosiaalisen median mikrovaikuttajien, omien alojensa tuntijoiden jatkuva houkuttelu mukaan tarjoamalla heille alustaa ja kaistaa. Kevään aikana on tulossa sisältöjä, joiden Rotko uskoo herättävän sisällöntuottajien kiinnostuksen. Tehtävä sisältö on vahvasti kotimaista, mikä sekin on keskeinen osa strategiaa.

Lisäksi kanava on Rotkon mukaan selvän kaupallinen ja haluaa tarjota sisältömarkkinoijille paljon muutakin kuin mainoskatkoja. Se pyrkii ”superdigitaaliseksi” sekä vuorovaikutukselliseksi niin, että kanavan ympärillä olisi yhteisö ja katsojat voisivat olla reaaliaikaisesti mukana lähetyksissä.

Visio ja unelma on onnistumisen jälkeen konseptoida kanava tiukasti ja lähteä lisensoimaan mallia muihin maihin.

”Maali on aika selkeä, sinne mennään startupin hengellä kaks askelta eteenpäin ja puolikas taakse.”