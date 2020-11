Lukuaika noin 3 min

Kymmenet paikallislehdet avaavat maksumuurinsa tai näköislehtensä vapaasti luettaviksi kuluvan viikon lopuksi. Pureudu paikallisiin -kampanja tuo torstaista sunnuntaihin 12.–15. marraskuuta esiin paikallislehtiä ja paikallisjournalismia sekä tarjoaa mahdollisuuden tutustua elämään eri puolilla Suomea.

Maksutta luettavissa olevien lehtien linkit on koottu entisen Sanomalehtien Liiton, nykyisen Uutismedian liiton verkkosivuille.

Liiton järjestöpäällikön Ilona Hannikaisen mukaan paikallislehdet tekevät tärkeää työtä niin kuntalaisten tiedonsaannin turvaamisessa kuin kuntien päätöksenteon arvioinnissakin.

”Sanomalehtien Liiton muuttuessa Uutismedian liitoksi haluamme muistuttaa, että paikallislehdet ovat merkittävä osa suomalaista uutismediaa. Suomen yli 130 paikallislehdellä on keskeinen rooli suomalaisen demokratian ja sanavapauden ylläpitämisessä”, Hannikainen sanoo tiedotteessa.

Pureudu paikallisiin -kampanja kannustaa suomalaisia tutustumaan lehtiin ja elämään eri puolilla maata.

”Toivottavasti moni myös intoutuu tilaamaan itselleen laadukasta ja vastuullista paikallisjournalismia”, Hannikainen sanoo.

Sanomalehtien Liitosta tuli Uutismedian liitto

Sanomalehtien Liitto on vaihtanut nimensä Uutismedian liitoksi. Toukokuussa päätetty uusi nimi otettiin käyttöön liiton syyskokouksessa tänään 12. marraskuuta.

Liiton uusi ruotsinkielinen nimi on Nyhetsmediernas förbund. Englanniksi liitto käyttää nimeä News Media Finland.

Uutismedian liitto on Suomen sanomalehtien, kaupunkilehtien ja muiden uutismedioiden julkaisijoiden toimialajärjestö, jonka tehtävänä on parantaa uudistuvan, luotettavan ja suomalaisille merkityksellisen uutismedian toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Liiton toimenkuvaan kuuluvat edunvalvonta, markkinointi, tutkimukset, mediakasvatus, koulutukset ja viestintä. Liitto julkaisee Suomen Lehdistö -lehteä. Uutismedian liitto on media-alan kattojärjestön Medialiiton suurin jäsenjärjestö.

Sanomalehtien toimialajärjestön nimi on ollut Sanomalehtien Liitto vuodesta 1948. Sitä ennen se oli Suomen Sanomalehdenkustantajain Liitto vuodesta 1916 lähtien. Liitto perustettiin vuonna 1908 nimellä Suomen Lehtijulkaisijat.

”Uutismedia on nykyaikainen ja alustariippumaton termi. Se kattaa hyvin sekä painetun että digitaalisen julkaisemisen ja on yhdistävä nimitys liiton kaikille jäsenmedioille. Kansainvälisesti news media on jo korvannut newspaper-nimityksen”, liittojohtaja Jukka Holmberg perustelee tiedotteessa.

Liiton jäseninä on tällä hetkellä 115 yritystä, joilla on yhteensä 231 julkaisua. Niistä 169 on sanomalehtiä, 55 kaupunkilehtiä, 2 verkkojulkaisuja ja 5 muita lehtiä.

Petteri Putkiranta jatkaa puheenjohtajana

Uutismedian liiton syyskokous valitsi Sanoma Media Finlandin Uutis- ja featuremedia -yksikön liiketoimintajohtajan Petteri Putkirannan jatkamaan liiton hallituksen puheenjohtajana vuonna 2021. Putkiranta aloitti Sanomalehtien Liiton puheenjohtajana vuonna 2016.

Uutena jäsenenä liiton hallitukseen valittiin KPK Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Luoma.

Erovuoroisista jäsenistä hallituksessa jatkavat uudelle kolmivuotiskaudelle Kaleva Oy:n toimitusjohtaja Juha Laakkonen, Turun Sanomat Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Ketonen, Hufvudstadsbladetin vastaava päätoimittaja Susanna Landor KSF Media Ab:stä, Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Olli Pirhonen ja SLP Kustannus Oy:n toimitusjohtaja Tenna Talvi-Pietarila.