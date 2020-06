Kohun takia valtava määrä lähinnä pohjoisamerikkalaisia saleja on katkaissut suhteet CrossFitiin. Suomalaisyrittäjät eivät ainakaan vielä koe brändistä irrottautumista tarpeelliseksi, mutta harkitsevat asiaa.

Saleja suljettu. Kohun takia valtava määrä lähinnä pohjoisamerikkalaisia saleja on katkaissut suhteet CrossFitiin. Suomalaisyrittäjät eivät ainakaan vielä koe brändistä irrottautumista tarpeelliseksi, mutta harkitsevat asiaa.

Saleja suljettu. Kohun takia valtava määrä lähinnä pohjoisamerikkalaisia saleja on katkaissut suhteet CrossFitiin. Suomalaisyrittäjät eivät ainakaan vielä koe brändistä irrottautumista tarpeelliseksi, mutta harkitsevat asiaa.

Lukuaika noin 4 min

Crossfit-maailma joutui myllerryksen keskelle viikonvaihteessa, kun lajin isä ja yrityksen omistaja sekä toimitusjohtaja Greg Glassman kirjoitti rasistiseksi tulkitun tviitin liittyen yhdysvaltalaisen George Floydin kuolemaan ja siitä alkaneisiin massiivisiin mielenosoituksiin. Saagan seurauksena ykkössponsori Reebok ilmoitti lopettavansa yhteistyön. Glassman puolestaan pyysi anteeksi ja erosi toimitusjohtajan paikalta.

Imagohaitan takia jopa yli 1000 salia on amerikkalaismedian mukaan ilmoittanut irtautuvansa CrossFitistä kokonaan.

Markkinointi & Mainonta kysyi useilta suomalaisilta crossfit-yrittäjiltä heidän mietteitään Glassmanin toiminnasta. Moni toivoi, ettei heidän nimensä esiintyisi tässä jutussa aiheen arkaluontoisuuden ja mahdollisen bisneshaitan takia. Yleisesti ottaen kaikki sanoutuvat irti Glassmanin kommenteista ja toivovat asiakkaiden ymmärtävän, etteivät tämän toimet tai arvomaailma edusta heitä.

”Minun näkemykseni on, että kun maksan CrossFit Inc:lle tietyn summan vuosittain, on tämän yrityksen tehtävänä helpottaa minun elämääni tuolla summalla. Näen, että tämä ei ole tässä tilanteessa toteutunut optimaalisella tavalla”, kahta salia Kuopiossa ja Iisalmessa pyörittävä Ville Huttunen kiteyttää yrittäjien mietteet.

Hän, kuten muutkaan M&M:n puhuttamat yrittäjät, eivät ainakaan heti ole lähdössä luopumaan CrossFit-nimen käytöstä. Jotkut harkitsevat kuitenkin asiaa ja kaikki toteavat, ettei CrossFit velvoita heitä mihinkään.

”Mikä raivostuttaa ja surettaa on, että yhden ihmisen yksi tviitti voi vaikuttaa suomalaiseen yrittäjään niin suoranaisesti, että neljä asiakasta lähtee menemään hetkessä. Haluaisin uskoa, että ihmiset ymmärtävät meidän puolen asiassa”, eräs toinen yrittäjä toteaa.

Hänen mukaansa Glassmanin ero on ”laiha lohtu”, sillä mies on edelleen CrossFit Inc:n omistaja.

Saleja pyörittävät yrittäjät eivät toimi franchisena vaan affiliate-periaatteella. Heidän yhteytensä kattoyritykseen on, että he maksavat vuodessa pienen summan, joka oikeuttaa käyttämään CrossFitiä salin nimessä ja markkinoinnissa. Maksu on uusilta yrittäjiltä 3 000 dollaria, pidempään mukana olleilla jopa pienempi.

”Se raha, joka asiakkaalta heille menee, on hyvin pieni”, yksi salinpitäjä toteaa.

Kohu tuli muutenkin ikävään saumaan, sillä koronapandemia laittoi salit kiinni kesäkuun alkuun saakka ja kesä on muutenkin hiljaisempaa aikaa kuntosalialalla.

Pääsponsorin eli Reebokin lähtö puolestaan ei vaikuta suomalaisyrittäjiin millään tavalla. Yksi yrittäjä pitää Reebokin toimintaa ja aiheen ympärillä liikkunutta kirjoittelua jopa ”huvittavana”, sillä firmojen välillä on ollut välirikko jo pidempään.

CrossFit haastoi Reebokin oikeuteen tasan kaksi vuotta sitten ja vaati lähes viittä miljoonaa dollaria maksamattomista rojalteista. Vielä samana kesänä juttu sovittiin oikeuden ulkopuolella ja Reebok maksoi tuntemattoman korvaussumman CrossFit Inc:lle. CrossFitin mukaan Reebok oli laskenut myyntiprovisiot sopimuksen vastaisella tavalla ja lisäksi se ei ollut käyttänyt lupaamiaan yli 50 miljoonaa dollaria tuotteiden markkinointiin.

Reebokin ja CrossFitin kymmenvuotinen sopimus olisi joka tapauksessa umpeutunut pian ja myös Glassman oli antanut mediassa ymmärtää, ettei hänellä ollut mitään intressiä jatkaa sitä. Kohu käytännössä vain tarjosi Reebokille täydellisen tilaisuuden esittää ylevää.

”Yhteisö on ollut tukeva”

Suomessa toimii yksi sali, joka on omalla tahollaan tehnyt suoraan sponsorisopimuksen Reebokin kanssa, Reebok CrossFit Turku. Kyseistä salia pyörittävän High Intensity Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Liukkonen pitää Glassmanin yrityksen ja Reebokin sopimuksen päättymistä odotettuna ja jopa hyvänä asiana. Urheiluvälinevalmistaja oli muutenkin kytköksissä lähinnä CrossFitin kilpaurheilupuoleen eikä kuntoilupuoleen.

”Laji oli menossa liikaa kilpaurheiluun ja siitä hävisi se CrossFitin idea, joka ainakin minulle on se, että ihmiset voivat paremmin ja liikkuvat. Vaikka Turusta on monena vuonna tullutkin osa parhaista kilpailijoista, se on sivutuote”, Liukkonen toteaa.

Hän ei usko, että kohulla on suurta merkitystä salin liiketoimintaan ja painottaa, että kaikki CrossFit-salit ovat itsenäisiä yrittäjiä, eikä Glassmanin toiminta edusta heitä millään tavalla.

Hän ei vielä ole ollut Reebokiin yhteydessä sponsorisopimuksen tulevaisuudesta. Sopimus on ollut voimassa jo viime vuosikymmenen alusta. Yhteistyö oli alussa tiiviimpää, mutta viime aikoina lähinnä nimellistä. Nimi muutetaan jos tai kun sponsori vaihtuu, eikä se ole ongelma.

”Se ei ole ollut prioriteettilistan kärjessä, kun korona on vienyt aika paljon huomiota ja asiakkaiden hyvinvointi on se tärkein juttu.”

Sali on palannut lähes normaaliin arkeen kesäkuun alusta lähtien ja näyttää selviävän vaikean ajan yli.

”Yhteisö on ollut tosi tukeva. Ihmisten hyvyyteen tämä on perustunut”, yrittäjä kiittelee.