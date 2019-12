Lukuaika noin 2 min

Luova toimisto Sherpa kertoo palkanneensa uuden luovan johtajan Tommi Kortesniemen ja Marko Vuorisen rinnalle. Hän on Tapu Haro, yksi 10-vuotisen firman kuudesta perustajasta, joka reilut viisi vuotta sitten luopui osakkuudestaan ja lähti muualle töihin. Lähtöön ei tuolloin liittynyt mitään dramatiikkaa.

Yhtiön vt. toimitusjohtajana toimivan Kortesniemen mukaan Haron palkkaaminen tapahtui ”hyvien yhteensattumien summana”. Keskustelut aloitettiin vain kuukausi sitten eli prosessi eteni melko nopeasti.

”Nyt oli sellainen paikka, että tiet kohtasivat luontevasti. Firmakin on kehittynyt suuntaan, jonka myös Tapu allekirjoittaa”, Kortesniemi sanoo M&M:lle.

Kortesniemen mukaan yritys on rekrytoinut tänä vuonna seitsemän ihmistä ja työntekijöitä on tasan 25. Liikevaihto kasvaa uuteen ennätykseen ja firma tavoittelee kahden miljoonan euron myyntikatetta. Kasvu on tapahtunut orgaanisesti uusien asiakkuuksien kautta.

“Olemme asettaneet kovat tavoitteet koskien luovaa tuotettamme ja siksi on luontevaa, että investoimme myös osaamiseen. Sherpa on hyvässä kasvussa ja olemme palkanneet vuoden aikana lisää lahjakkaita suunnittelijoita. Kasvava tiimi tarvitsee myös luonnollisesti hyvän johdon. Tapu tulee täydentämään luovien johtajien tiimiä täydellisesti”, lisää toimitusjohtaja Linda Capelletti.

Haro kehuu tiedotteessa Capellettia ja Kortesniemeä hyvän tekemisen meiningin luomisesta.

”Jaamme saman arvomaailman, palon luovaa työtä kohtaan ja halun kasvaa. Tästä on loistava suunnata kohti uusia huippuja Sherpan työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa”, Haro sanoo.

Hän tulee Sherpaan Werkligin strategia- ja asiakkuusjohtajan paikalta. Ensimmäinen työpäivä oli maanantaina.

Kortesniemi on toiminut toimitusjohtajana huhtikuusta alkaen. Capellettin on tarkoitus palata rooliinsa äitiyslomansa jälkeen helmikuussa.

Sherpan partnerit ovat perustajat Kortesniemi, Heppu Pentti ja Pauli Waroma sekä vuoden 2018 alusta toimitusjohtaja Capelletti. Hallituksen puheenjohtaja Waroma ja hallituksen jäsen Pentti eivät ole mukana operatiivisessa toiminnassa.