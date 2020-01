Lukuaika noin 2 min

Moni Lux Helsingin aikana kaupungin keskustassa kävellyt on saattanut hieraista silmiään nähtyään kansalaistorilla keskustakirjasto Oodin edustalla seisovan nelimetrisen leijonaa esittävän jääveistoksen.

Kyse on Helsingin Sanomien yhdessä markkinointiviestinnän kumppaninsa TBWA\Helsingin ja jääveistäjä Kimmo Frostin toteuttamasta hankkeesta, jolla lehti haluaa korostaa sananvapauden merkitystä demokraattisen yhteiskunnan tukipilarina.

HS:n brändi-ja sisältömarkkinointipäällikkö Niina Käkelä kertoo, että Hesarin toimitus keksi idean sananvapaudenleijonasta jo aiemmin. Inspiraationa toimi lehden leijonalogo.

”Mietimme, mikä voisi olla se muoto, jolla tämä toteutetaan. Olisiko kyseessä esimerkiksi patsas tai veistos? Tässä tiimellyksessä syntyi ajatus jääveistoksen tekemisestä Lux Helsingin yhteydessä tammikuussa.”

”Esitimme idean Lux Helsingin järjestäjille, Helsingin kaupungille ja Oodin väelle. Kaikki pitivät ajatuksesta ja se toteutettiin nopeasti”, Käkelä kertoo.

Päätoimittaja Antero Mukka toteaa leijonan symboloivan sananvapauden asemaa Suomessa. Samalla se juhlistaa samalla Helsingin Sanomien 130-vuotista historiaa.

”Valtakunnan paraatipaikalta se vartioi sananvapautta ja muistuttaa sen roolista demokraattisessa yhteiskunnassa – niin meillä kuin muuallakin. Juuri nyt asia on erityisen ajankohtainen, kun esimerkiksi lehdistönvapautta koetellaan meille läheisissä Euroopan maissakin”, Mukka kommentoi.

Yhteys ilmastonmuutokseen

Tempauksen yhteydessä Helsingin Sanomat on julkaissut myös printtimainoksen, jossa on kuva veistoksesta. Tekstissä todetaan, kuinka sananvapaus on oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta, jonka ei saa antaa kadota Suomesta.

Jääveistos on osoittanut Niina Käkelän mukaan myös kouriintuntuvalla tavalla, kuinka ihmiskuntaa koskettavat haasteet ulottuvat demokratiaa ja sananvapautta laajemmalle. Yksi isoista puhuttavista kysymyksistä on ilmastonmuutos.

”Ilmastonmuutos on jääveistosten pahin vihollinen. Leijonaveistos on sulanut lämpimän sään, tuulen ja sateiden vuoksi ennätysnopeasti ja pienentynyt huomattavasti alkuperäisestä koostaan. Eilen otimme Lux Helsingin jälkeen valot pois ja tänään veistos haetaan kokonaan pois, koska se sulaa silmissä”, Käkelä kertoo.

Hankkeen budjetti on Käkelän mukaan ollut maltillinen.

”Saimme tehtyä toteutuksen nopealla aikataululla ja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa suhteellisen kustannustehokkaasti.”

Veistoksen toteutti jääveistäjä Kimmo Frosti (FrostiArt) sekä kahdeksanhenkinen avustajaryhmä. Frostilla on pitkä ura jääveistosten parissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Edeltävänä työnään hän toteutti viisimetrisen seimikuvaelman joulun alla Itävallassa.

“Tässä hankkeessa loksahti paikalle moni asia: tärkeä sanoma, keskeinen sijainti ja sopivasti haastetta. Latviasta lähti mukaan iso ryhmä, koska kaikki halusivat päästä toteuttamaan tämän”, Frosti toteaa.

Teoksen luona on käynyt viikonlopun ja alkuviikon aikana tasainen kuhina, sillä se on kuulunut keskiviikkona päättyvän Lux Helsinki -valotaidefestivaalin oheisohjelmaan. Leijonan valaisun toteutti myös Luxin kumppanina toimiva Sun Effects.