Lukuaika noin 4 min

Suomen suurin häätapahtuma Love me do järjestetään tänä viikonloppuna täysin virtuaalisena. Vastaavanlaista virtuaalista messutapahtumaa ei ole Suomessa vielä aiemmin järjestetty.

"Tapahtuma on tukitoimi, joka kannattelee yrityksiä kriisin yli. Osa näytteilleasettajista innostui heti ja hiffasi, mistä on kyse. Osa taas on sellaisia, jotka ovat koronan takia jotenkin bunkkeroituneet ja resurssit eivät riitä siihen, että lähtisi hahmottamaan uutta. Olemme kuitenkin saaneet yllättävän hyvin heräteltyä yrittäjiä tähän", Love me don toimitusjohtaja Nonna Sjöberg sanoo.

Messut ovat ilmaiset kävijöille, mutta myös näytteilleasettajille on tarjottu ilmaista osallistumista.

”Näytteilleasettaja on saanut osallistua täysin ilmaiseksi, koska tiedämme, että on paljon yrityksiä, joissa ei ole nyt rahaa. Kattaaksemme kuluja, olemme tarjonneet maksullisia lisästailauksia. Loppujen lopuksi innostuimme stailauksesta niin paljon, että olemme tehneet niitä myös noille ilmaisosastoille”, Sjöberg naurahtaa.

Seeproja messuille

Love me do -messut järjestetään yleensä Kaapelitehtaalla, ja siellä on ollut näytteilleasettajia jopa kaksi sataa.

”Me olemme niin oman mukavuusalueemme ulkopuolella, että päätimme heti aluksi, että otamme vähemmän näytteilleasettajia kuin fyysisille messuille, mutta kyllä niitä sitten tulikin yli 70”, Sjöberg sanoo.

Love me do -virtuaalitapahtumassa vieras pääsee etenemään Helsingin Senaatintorille sijoitetulla messualueella vaikkapa VR-lasit silmillään samaan tapaan kuin olisi tavanomaisessa yleisötapahtumassa.

”Tällaisen täysin virtuaalisen tapahtuma-alustan rakentaminen on meille aivan uutta. Klikkailemalla pääsee näkemään tarjouksia, videoita, ja jos haluaa, suoran yhteyden osaston yrittäjään, joista on tehty osastoilleen omat hahmot.”

Ilman virtuaalilasejakin tapahtumaan voi osallistua ja se toimii myös mobiilissa. Suunnitteluprosessista tuli entistä mielenkiintoisempi kun tajuttiin, että virtuaalitapahtumassa vain mielikuvitus on rajana.

”Nuolinäppäimillä ja kursorilla voi liikkua mihin suuntaan vaan, vaikka lentää messualueen yli. Siellä on myös mukavia pieniä yllätyksiä. Jos vaikka löydät jonkin tietyn hahmon, ja klikkaat sitä, niin pääsetkin salakapakkaan, jossa on piilossa juttuja, joita ei muuten löytäisi. Me innostuttiin tästä matkan varrella, kun tajusimme, että mehän voimme tehdä sinne mitä vaan, kun ei ole mitään fyysisten messujen rajoitteita. Sanoin jossain, että siellähän voi olla vaikka seeproja. Ja nyt siellä on seeproja!”

Virtuaalinen Love me do -tapahtuma on toteutettu yhdessä Taikalyhty-yrityksen kanssa.

Tavat viettää häitä myös muutoksessa

Paitsi että koronakriisi on ajanut tapahtumajärjestäjät ahtaalle, on myös moni kesähäitään suunnitellut ollut pulassa. Heidät on huomioitu vertaistuellisella ohjelmalla.

”Meillä on Helsingin seurakunnasta pappi Henri Järvinen puhumassa livelähetyksessä ja hääbloggaajamme tuomassa vertaistukea korona-aikaan.”

Alkukesä on yleensä kuuminta hääsesonkia, mutta Sjöberg kertoo, että monet siirtävät häitään nyt jopa vuodella eteenpäin. Toiset taas ovat ottaneet uusia tapoja häiden viettoon.

”Moni on pitänyt nyt vain vihkimisen ja isommat juhlat järjestetään sitten myöhemmin. Vihkimisen livestriimaus on tullut uutena palveluvalikoimaan, jolloin esimerkiksi ulkomailla olevat häävieraat voivat osallistua juhlaan sen välityksellä.”

Fyysiset häämessut järjestetään jälleen lokakuussa. Yhteistyötä Taikalyhdyn kanssa on tarkoitus jatkaa myös Kaapelitehtaan tapahtumien yhteydessä. Jatkossa virtuaalitapahtuma voi olla fyysisen tapahtuman lisänä.

”Meidän on pakko tulevaisuutemme kannalta opetella virtuaalisen maailman työkalut ja vaihtoehdot, jotta voimme tarvittaessa tehdä vaikka fyysisen tapahtuman päälle virtuaalisen layerin. Voihan olla, että vaikka saisimmekin lokakuussa luvan järjestää messut Kaapelitehtaalla, kaikki kävijät eivät uskalla vielä silloin sinne tulla.”

Sjöberg lisää, että virtuaalitapahtuman avulla voidaan palvella häitään suunnittelevia valtakunnallisesti.

Messut alkavat tänään klo 11.45 livelähetyksellä Vuosaaresta Villa Ivan Falinista, ja liveohjelmaa on tänään klo 18 asti. Ilta huipentuu morsiuspukumuotinäytökseen, joka livestriimataan.

Lisäksi lähetyksessä esitellään muun muassa syksyllä tulevan Hääpukusuunnittelija 2020 -kilpailun finalistit, avataan morsiussaunakulttuurin saloja ja kerrotaan lähestyvästä Häämeikki 2020 -kilpailusta. Mukana on myös julkisuuden henkilöitä, kuten juontaja Kristoffer Ignatius ja muotitaiteilija Mert Otsamo.

Live-lähetykset jatkuvat viikonlopun mittaan, jolloin päästään muun muassa häämuotitunnelmiin livenä lähetettävien muotinäytösten kautta, sekä vastataan hääparien kysymyksiin lukuisten Q&A-lähetysten kautta.