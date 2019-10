Vain 0,6 prosenttia suomalaisen teollisuuden tuotteista on tekstiilejä, eivätkä maailman tekstiilimarkkinoiden suuret pelaajat tule Suomesta. Aalto-yliopistossa järjestetyssä Suomesta vastuullisen tekstiiliteollisuuden ja muodin kärkimaa? -seminaarissa puhuneen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professorin Minna Halmeen mukaan tämä on kuitenkin myös etu, sillä Suomessa ei ole isoja tekstiili- ja muotiyrityksiä, jotka puolustaisivat omaa kestämättömään pikamuotiin perustuvaa liiketoimintaansa. Sen sijaan esimerkiksi metsäteollisuudessa on isoja suomalaisyrityksiä, joita uudet kuituinnovaatiot kiinnostavat. Lisäksi Suomessa on start-up-henkeä ja materiaaleihin ja liiketoimintamalleihin liittyviä kestävyysinnovaatioita.