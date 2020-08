Lukuaika noin 2 min

"Teimme laajan kilpailutuksen tämän hetken kärkitoimistoissa ja Ivalo erottui kilpailijoistaan selkeästi luovuudellaan ja ymmärtämällä parhaiten bisnestämme”, aiemmin tänä vuonna Beelyn markkinointijohtajana aloittanut Jonna Hiltunen sanoo.

Beely aloitti toimintansa viime vuoden kesällä. Sen ensimmäinen markkinointikampanja nostatti pienen kohun, joka jakoi voimakkaasti mielipiteitä. Hiltunen ei vielä tuolloin ollut talossa, mutta hän sanoo, että sittemmin siitä on saatu arvokasta oppia.

”Uudentyyppisen palvelun pitääkin tulla huomiota herättäen kuluttajien keskuuteen, mutta siitä on otettu oppeja ja mainontaamme on muutettu. Emme silti halua tehdä hajutonta tai mautonta mainontaa.”

Ensimmäinen kampanja toi kuitenkin haettua tunnettuutta.

”Keväällä tehdyn tutkimuksen mukaan olemme nousseet sijalle kolme yksityisleasingiin rinnastettavien palveluiden tunnettuudessa.”

Naisille ja miehille omat kampanjat

Tällä hetkellä mediassa pyörii kaksi Beelyn kampanjaa. Toinen on suunnattu naisautoilijoille, toinen miehille. Kampanjoiden vaikutus on näkynyt Beelyllä selkeästi. Sivustovierailut ovat kasvaneet yli 700 prosenttia ja neljä viidestä vierailijasta on uusia kävijöitä.

”Nykyisetkin konseptimme ovat jakaneet mielipiteitä, mutta ei niissä ole kenenkään mieltä pahoittavaa, vaan enemmänkin erottuvaa ja humoristista. Ja se on se linja, jota halutaan jatkossakin noudattaa, jotta tunnettuutemme pysyy tällä tasolla”, Hiltunen sanoo.

Mutta eikö nykypäivä miehille ja naisille erilliset kampanjat kuulosta vähän vanhanaikaiselta?

”Haluamme testata kahta erilaista konseptia. Palvelussamme korostuvat naiset, ja he ovat kohderyhmänä meille vahva”, Hiltunen sanoo.

Naiset ovatkin löytäneet Beelyn palvelun miehiä paremmin.

”Jos palvelumme rinnastetaan perinteiseen kivijalkakaupan ostotapaan, meillä naiset ovat vahvemmassa roolissa.”