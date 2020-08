Lukuaika noin 2 min

Ohjaaja Johan Snell on aloittanut Boutique Animationilla Lead Creativena. Aiemmin freelancerina työskennellyt Snell on monipuolinen animaation ja liikkuvan kuvan osaaja, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa Huawein, Nokian, Finavian, Varjon, Nelonen Median ja Valion kanssa.

”Pyyteetön kiinnostus maailmaa kohtaan on tärkeää. Kaikissa töissä on löydettävissä kulma, joka resonoi ja kasvattaa niin visuaalista kuin henkistä pääomaa”, sanoo Snell tiedotteessa.

Johan Snell aloitti Boutique Animationissa (alunperin Anima Boutique) jo keväällä. Uudesta työpaikasta löytyi monipuolinen rooli, jossa yhdistyy luovan kokonaisuuden ohjaaminen ja hands-on-työ.

“Olen työskennellyt pitkään itsenäisesti, mutta yksittäisen tekijän voimavarat ovat rajalliset. Koen olevani etuoikeutettu, kun pääsen tekemään hommia näin motivoituneiden ja kovatasoisten tyyppien kanssa”, Snell sanoo.

Boutiquen toimitusjohtaja Misha Lagerstedt hehkuttaa palkkaustaan.

“Laatu on tärkein kriteerimme ja Johan on meille täydellinen rekry, sillä hänellä on kokemusta sekä animoinnin tekijänä että ohjaajana. Lead creativena hän valvoo ja nostaa luovan työn laatua”, Lagerstedt kehuu.

Misha Lagerstedtin mukaan digitalisaation myötä on syntynyt ajatus, että kuka tahansa voi tehdä animaatioita. Eipä hötkyillä, viestii Boutique Animation.

Animaatioon erikoistuneessa tuotantoyhtiössä uskotaan erikoistumisen voimaan.

“Toki asioita voi laittaa liikkeelle, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että asiat on tehty oikein ja joskus laatu sekä huolellisuus ovat kaukana lopputuloksesta. Animaation moniosaajina ja huippuammattilaisina tehtävämme on käydä avointa keskustelua asiakkaan kanssa ja miettiä, miten lähdemme hakemaan parasta ratkaisua yhdessä. Animaation mahdollisuudet ovat todella laajat. Se on näinä aikoina hyvä muistaa”, Lagerstedt sanoo.

Myös Johan Snell näkee ajan olevan otollinen animaatiolle.

“Korona muutti asioita filkkatuotantojen suhteen. Erilaiset rajoitustoimet määräävät sitä, voidaanko esimerkiksi järjestää kuvauksia. Boutiquen animaatio-osaamisella voimme tarjota asiakkaille uusia ratkaisumalleja. Asiat, jotka toteutettaisiin oletusarvoisesti live actionina, voidaan nyt toteuttaa vaihtoehtoisella tavalla ja löytää näin uusia, kiinnostavia tulokulmia”, sanoo Snell.