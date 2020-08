It-alalla pitkään toiminut Stina Varsikko on työskennellyt muun muassa Microsoftilla markkinointipäällikkönä, luonut myyntipolun pienelle suomalaiselle vaatestartupille ja luotsannut vaikuttajamarkkinointitoimisto Splay Onea.

VAIHERIKAS URA. It-alalla pitkään toiminut Stina Varsikko on työskennellyt muun muassa Microsoftilla markkinointipäällikkönä, luonut myyntipolun pienelle suomalaiselle vaatestartupille ja luotsannut vaikuttajamarkkinointitoimisto Splay Onea.

INEZ Media tiedottaa palkanneensa toimitusjohtajan. Nuoria aikuisia ja mielipidevaikuttajia tavoitteleva yhtiö on toiminut jo vuoden, ja tähän asti vastaavan toimitusjohtajan tehtävää on hoitanut hallituksen puheenjohtaja Heikki Rotko.

Uusi luotsi Stina Varsikko aloitti elokuun alussa. Hänen mukaansa nuorten aikuisten kohderyhmän tavoittaminen on nykyään yhä vaikeampaa ja kehuu INEZin ”hybridikonseptia”, jossa yhdistellään lineaarista televisiota eri somekanaviin.

”Somesta tutut vaikuttajat, jotka ovat nuorille jo tutumpia kuin ne perinteiset tv-kasvot ilmestyvätkin ruutuun ja tehdään vähän erilaista sisältöä, kuin mitä tehdään esimerkiksi YouTuben puolella. Me pohdimme yhdessä vaikuttajien kanssa sisältöjä ja konsepteja, mitä tämä voisi olla”, Varsikko sanoo M&M:lle.

Tavoite on luoda 15-35-vuotiaasta kohderyhmästä vahva yhteisö median ympärille ja palvella heitä mahdollisimman hyvin. Etuna on, etteivät isot toimijat pysty keskittymään pelkästään tähän kohderyhmään. Ainutlaatuista INEZistä tekee rohkeus kokeilla kahden maailman yhdistämistä.

”Se ei ole helppoa ja vaatii paljon työtä, paljon sisältöä, paljon luovuutta ja monenlaisia asioita pitää ottaa huomioon, mutta kaikki aika sulavasti nivoutuu yhteen tässä konseptissa.”

Varsikon edellinen työnantaja oli vaikuttajamarkkinointitoimisto Splay One, jossa hän toimi Suomen maajohtajana vuodesta 2014 lähtien. Hän ehti lopettaa Splaylla ennen korona-ajan alkua. Hän oli nauttinut työstään ja firmalla meni hyvin, mutta halusi ottaa luovan hengähdystauon alalta ja katsella, mitä muuta olisi tarjolla.

”Koronaan en tietenkään ennakoinut ja se mullisti vähän maailmaa ja pisti kaiken seis. Tavoite oli viettää lasten kanssa enemmän aikaa ja onneksi sain sen tehtyä, Varsikko kertoo.

Splay One operoi osin samalla kentällä eli pyrkii haalimaan riveihinsä nuoria, nousevia sisällöntuottajia sekä somevaikuttajia ja tuottamaan heidän kauttaan tarkasti kohdennettua markkinointia.

”Se, mikä on hyvin samankaltaista, on fokus nuoriin ja nuoriin aikuisiin ja sisältöihin, joita he kuluttavat.”

Varsikon tausta on pitkälti markkinoinnissa ja osin myynnissä. Teknologiasta kiinnostuneen kauppatieteen maisterin ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen oli vuonna 2001 it-tukkurin leivissä. Hänen suuri visionsa oli tuoda raikkautta ja uusia tuulahduksia alan markkinointiin ja mainontaan, jotka hän näki kankeaksi. Jatko kulki softatukkurilta kyberturvallisuuspalveluyritykseen, minkä jälkeen hän pääsi Microsoftille markkinointipäälliköksi. Puhtaan yritysmyynti- eli B2B-puolen jälkeen hän kiinnostui kuluttajapuolesta ja startup-maailmasta.

”Otin rohkean harppauksen pois tutusta ja turvallisesta toimialasta, jota rakastin ja siirryin pienelle asustemerkille gTIElle kehittämään myyntiä ja rakensin heille myyntipolun. Isoin onnistuminen niiltä ajoilta oli, että olimme ensimmäinen suomalainen vaatebrändi, joka pääsi Luisa Via Roman valikoimiin.”

Siinä tehtävässä Varsikko huomasi, ettei muotibisnes ollut hänen juttunsa, mutta kuluttajapuoli oli. Seuraava työpaikka löytyi Splaylta, joka oli juuri rantautunut maahan ja etsi maajohtajaa.

Haasteellinen aika alalle

Rotkon mukaan INEZin ensimmäinen vuosi on ollut ”täynnä normaaleja startup-kierteitä”.

”Stinan siirtyminen vetäjäksemme on piste i:n päälle ja olemme tässä äärimmäisen iloisia. Saamme samassa paketissa näkemystä, energiaa, ammattitaitoa ja johtajuutta”, hallituksen puheenjohtajana jatkava Rotko kertoo tiedotteessa.

Varsikko puolestaan näkee energiaa INEZissä.

”Paljon mielenkiintoisia asioita tapahtuu Suomessa. Korona on alalle haasteellinen ja tulee varmaan olemaan jonkin aikaa. Tässä minua inspiroi se energia, että uskalletaan tehdä vastoinkäymisistä huolimatta jotain erilaista vastavirtaan. Minulla on iso luottamus tiimiin ja siihen, että kokonaisuus saadaan toimimaan”, Varsikko sanoo.