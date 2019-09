Lukuaika noin 1 min

Fazer alkaa jatkossa hyödyntää myös ne makeiset, jotka eivät läpäise ykköslaadun kriteereitä. Lokakuussa Prismoihin tulee myyntiin Makea Moka -karkkipusseja, joiden jokaisen sisältö on uniikki.

”Makeiset, jotka eivät täytä korkeita laatuvaatimuksiamme, päätyvät joko uusiokäyttöön tai hävikiksi”, kertoo Fazerin vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa tiedotteessa.

Yleisimmät laatuvirheet hävikkierissä ovat värivirheet, karkkien liian suuri tai pieni koko tai väärän karkin eksyminen karkkisekoitukseen. Makea Moka -sekoituksesta saattaa löytyä karkki, joka on normaalia pienempi, sokerisempi tai toiseen karkkiin kiinni tarttunut.

”Nyt nämä muutoin erinomaiset, mutta muodoltaan tai väriltään hieman villimmät karkit pääsevät mukaan Makea Moka -pussiin.”

Fazer haluaa näin osaltaan kantaa kortta kekoon vastuullisemman tuotannon ja ruokahävikin vähentämisen puolesta.

”Makea Moka -konseptin ansiosta Lappeenrannan makeistehtaamme tuotantohävikki pienenee merkittävästi.”

Pusseihin valikoituu karkkeja Aarrearkusta, Tutti Frutista, Remixistä, Pantterista ja Ässästä. Pussit pakataan kerran kuukaudessa, ja ne rakentuvat yhteensä 88 mahdollisesta karkkikomponentista, riippuen kuukauden aikana syntyvästä hävikistä. Tavoitteena on saada vähintään 5–6 erilaista karkkia mukaan, ei kuitenkaan suklaata tai maitoa sisältäviä komponentteja. Jokainen pussi on erilainen ja saajalleen yllätys. Jos Makea Moka -pussit ovat hetkellisesti loppuneet kaupasta, on se vain positiivinen merkki siitä, että hävikki on saatu hyödynnettyä.