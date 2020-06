Lukuaika noin 3 min

Ylläs Sport Resortin visiona on olla tulevaisuudessa Pohjois-Euroopan halutuin lomakohde vuoden ympäri. Ylläsjärven puolelle kaavailtu hanke on suurin matkailualan kiinteistökehityssuunnitelma Lapissa. Se tuo toteutuessaan 10 000 vuodepaikkaa lisää, mikä on 80 prosentin lisäys nykyiseen vuodepaikkojen määrään ja laajentaa laskettelurinteiden kapasiteettia 60 prosentilla.

Hanketta on työstetty pian vuosikymmen. Siinä ajassa hiihtokeskuksessa on ehditty nähdä jo sukupolvenvaihdos, kun hiihtokeskuksen vuonna 1985 perustaneiden Osmo Virranniemen ja Reijo Riilan pojat nousivat hiihtokeskuksen johtoon, Mikko Riila hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Virranniemi toimitusjohtajaksi tämän vuoden alussa.

Kulunut kevät oli Lapin sesongille tynkä, kun koronakriisi päätti kauden ennen aikojaan. Se toi hidastusta mutta ei estettä investointien etenemiselle. Osmo Virranniemi kertoo, että asemakaavoitus on meneillään kunnassa ja ensimmäisten hankkeiden osalta suunnitelmissa on nyt edetty. Ensimmäisensä alueelle tullaan rakentamaan 210 huonetta käsittävä Basecamp-hotelli, joka on suunniteltu aktiivisia harrastajia silmällä pitäen ja Eight Seasons Lodge & Suites, joka tarjoaa luksusmajoituselämyksiä ja erillisen sauna- ja kylpylätalon. Sen päärakennukseen on suunniteltu 100 hotellihuonetta ja lisäksi 15 huvilaa, jääsviittejä sekä jääkappeli. Lisäksi alueelle tulee huviloita ostettavaksi tai vuokrakäyttöön.

”Hotellin toteuttamisessa neuvottelut ovat jo pitkällä. Haemme siihen kansainvälistä kuviota, eli kansainvälistä sijoittajaa ja myös kansainvälistä brändiä. Pisimmällä neuvottelut ovat toimijan kanssa, joka toimii ympäri maailman. Paras kokonaisuus tulee, kun saadaan yhdistettyä kotimaiset ja ulkomaiset toimijat”, Virranniemi kertoo M&M:lle.

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 500-600 miljoonaa euroa.

”Nopeimmalla aikataululla rakentaminen voisi käynnistyä vuoden sisällä, ja rakentamiseen menisi puolitoista vuotta. Alueelle on jo viime vuosina investoitu sata miljoonaa, eli se on saavuttanut tietyn tason. Silloin kehittäminen on mahdollista ja helpompaa, kun infra on olemassa.”

Tilastokeskuksen mukaan Ylläksellä rekisteröityi 326 000 yöpymistä vuonna 2019. Hieman yli puolet yöpymisistä tuli kotimaisesta matkailusta. Kansainvälinen matkailun suurimpia tekijöitä olivat Iso-Britannia, Sveitsi, Ranska sekä Saksa. Tällä hetkellä Ylläksellä on 19 hotellia ja noin 1 000 huonetta, monet majoitusyrityksistä ovat pieniä. Yksityisomistuksessa olevat mökit eivät rekisteröidy viralliseen tilastoon, ja kokonaiskapasiteetin on arvioitu olevan noin 23 000 vuodepaikkaa.

Virranniemi huomauttaa, että investoinnilla tulee olemaan alueelle myös merkittävät työllistämisvaikutukset, mikä lisää tarvetta myös asunnoille.

”Kaavassa on huomioitu myös, että alueelle voidaan rakentaa työntekijöille vuokra- ja omistusasuntoja, koska se muodostuu muutoin ongelmaksi.”

Uusi tuolihissi ja lumetushanke

Hiihtokeskus ilmoitti tänä keväänä myös investoivansa itse kolme miljoonaa lumetushankkeeseen ja 10 miljoonaa uuteen tuolihissiin.

”Niiden oli määrä toteutua parin vuoden sisällä, mutta koronakriisi saattaa lykätä valmistumista jonkin verran, kun tuloja jäi saamatta niin paljon tänä vuonna”, Osmo Virranniemi arvioi.

Ylläksellä ei ole tarvinnut varautua lumen säilömiseen aiemmin, koska luonnonlunta on yleensä marraskuusta huhtikuun loppuun saakka. Tulevaisuudessa investointien valmistuessa tavoitteena on, että kausi voitaisiin avata aiemmin, ja kansainvälisille matkailijoille halutaan tarjota lumista Lappia jo ennen ensilumia, jolloin lumen säilömiselle tulee jatkossa tarvetta.

Ylläksen tavoitteena on ennen kaikkea saada toiminta ympärivuotiseksi. Alun perin hankkeessa lumettoman ajan vetovoimaksi ajateltiin golfia, jolle myös on kenttä kaavailtuna, mutta viime vuodet ovat osoittaneet, että lajeista pyöräilyn suosio kasvaa voimakkaimmin. Ylläksen matkailussa on käynnissä oma iso matkailuhankkeensa, jossa panostetaan kansallispuiston pyöräilyreittien kehittämiseen.

Hallitus purki kotimaanmatkailun välttämistä koskevan suosituksen viime perjantaina, ja Lappikin availee oviaan nyt kesämatkailulle. Iso-Ylläksen puolella esimerkiksi avataan 19.6. gondolihissi, joka vie huipulle pyöräilijöitä ja patikoijia.