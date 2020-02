Aikamatkojen Mikko Koistinen kertoo, että Lapissa on sesonkiin nähden nyt varsin väljää.

Aikaa on kulunut jo kuukauden päivät, ja koronaviruksen ajoittuminen on osunut Lapin talvimatkailun tärkeään sesonkiin. Vaikutukset matkailualaan ovat kaiken kaikkiaan moninaiset ja vakavat.

”Matkustus loppui kuin seinään”, kuvailee Aikamatkojen hallituksen puheenjohtaja Mikko Koistinen kiinalaisten ryhmämatkojen pysähtymistä.

Koronaviruksen aiheuttamaan vaikean tilanteen tarpeeseen syntynyt, keskiviikkona Helsingissä järjestetty seminaari sai nimekseen ”Ui tai uppoa – avoin kutsu taistelemaan koronaviruksen vaikutuksia vastaan”.

Aikamatkojen Koistinen on juuri palannut Lapista puhuakseen seminaarissa. Lapissa oli hänen mukaansa sesonkiin nähden väljää, suosittuihin jääigluihinkin olisi ollut tilaa.

Tilanne on matkailuyrittäjille äärimmäisen vaikea, erityisesti niille, joiden bisnes lepää vain Lapin matkailun varassa. Tällä erää ryhmämatkoja Kiinaan ei pystytä myymään, mutta toiveena on, että ensi talven matkojen myyntiä voidaan pian aloittaa.

Matkailuyrittäjä vertaa Ukrainan kriisiin

Aikamatkojen liikevaihdosta kiinalaismatkustajat tuovat noin kolmanneksen. Yritys on silti verrattain hyvässä asemassa, sillä kaksi kolmasosaa liikevaihdosta virtaa vielä muualta ja yritys on myös osa isompaa konsernia.

”Moni pieni matkailuyrittäjä on kuitenkin eri tilanteessa, ja alalla on pelkoa liiketoiminnan jatkumisesta”, Koistinen kertoo.

Aikamatkat syntyi 2006 opiskelijoiden ideasta. He halusivat työllistää itsensä järjestämällä Suomen matkoja venäläisille opiskelijoille. Emoyhtiö Timetravels Incoming Ltd on Kiinan matkailuun erikoistunut suomalainen matkatoimisto.

Koistinen kertoo, että Aikamatkat joutui joitakin vuosia aiemminkin tilanteeseen, jossa bisnesympäristö muuttui yhdessä yössä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti tuolloin matkojen peruutusaallon ja täydellisen matkustajakadon.

Silloinen bisnes oli vahvasti Venäjän varassa, ja Ukrainaankin oli avattu toimisto. Investointeja Kiinan matkailuun oli kuitenkin tehty, ja tulilla oli muitakin ideoita ja kehityssuuntia.

Yrityksen pelasti oivallus siitä, ettei kaikkia munia pidä laittaa yhteen koriin, ja että yrittäjälle on tarjolla apua, kun osaa pyytää.

Koistinen korosti seminaariyleisölle, ettei pidä luovuttaa, ja bisnestä pitää keksiä uudelleen.

Matkailualalla uskotaan, että matkailu kokee ison nousupompahduksen, kun korona-tilanne rauhoittuu ja ihmisten matkustuskyky ja halu taas palaavat.

Kokemukset vuoden 2003 SARS-epidemian jälkeen sekä finanssikriisin jälkeen osoittivat Visit Finlandin mukaan vastaavia pompahduksia, arvioi Visit Finlandin Aasian alueesta vastaava Teemu Ahola.

Kiinalaismatkustajien määrä Suomeen on kasvanut vuosien 2016–2019 aikana 48 prosentilla. Lisäksi kiinalaismatkustajien matkojen pituus on kasvanut, kuten myös rahankäyttö matkoilla.