Teboil uudistaa brändiään. Ketjulla on Suomessa yli 100 huoltoasemaa ja noin 400 kylmäasemaa.

Perinteinen suomalainen huoltoasemaketju Teboil nykyaikaistaa omaa toimintaansa brändiuudistuksella.

Teboil uudistaa visuaalinen ilmeensä ja kommunikointitapansa. Lisäksi yhtiö uudistaa kahviloidensa ja myymälöidensä valikoimaa ja satsaa digitaalisiin palveluihin. Luvassa on muun muassa Teboilin uusi sovellus, joka on tarkoitus lanseerata alkuvuodesta 2021. Brändiuudistuksen takana on turkulainen mainos- ja designtoimisto Uusi Studio. Uudistuksen olisi tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan ensi kesäksi.

Yhtiön markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt kuvailee, että Teboilin tunnetun ja vanhan brändin päälle on kerääntynyt pölyä. Edellisen kerran Teboilin brändiä on muutettu kuusi vuotta sitten.

”Pyrimme nyt pääsemään asiakkaidemme arkeen paremmin mukaan. Jos asiakkaallamme on auton kanssa ongelma, se hoituu tai jos asiakas tarvitsee menovettä, sitäkin löytyy. Pyrimme olemaan mutkaton kumppani asiakkaillemme.”

Pölyn kertymisellä Flyckt viittaa myös yritykseltä puuttuneisiin digitaalisiin palveluihin, joita ollaan nyt kehittämässä. Ensi vuoden aikana Teboilin on tarkoitus lanseerata sovellus, jonka kautta voidaan myydä huoltoaseman palveluita. Flycktin mukaan Teboil on ollut kilpailijoitaan jäljessä digitaalisessa toiminnassa. ja kertynyttä kehitysvelkaa hän kuvailee melkoiseksi. Flycktin toteaa, että Teboilin digiloikassa ja brändiuudistuksessa on kyse miljoonien eurojen investoinnista.

”Korona kiihdytti tarvettamme olla mukana digitaalisessa maailmassa. Hävisimme vähän markkinassa kilpailijoillemme, koska meillä ei ollut kanavia, joista tilata ja maksaa ruoka-annoksia ennakkoon. Emme osanneet reagoida keväällä niin kuin olisi pitänyt. Nyt kehitämme näitä välineitä.”

Brändiuudistuksen takana olevan Uuden Studion luova johtaja Ari Kivi kertoo, että mutkattomuus läpäisee Teboilin brändiuudistuksen kaikki tasot. Selkeys näkyy niin visuaalisissa elementeissä kuin huoltoasemayhtiön tavassa viestiä.

”Kikkailu loistaa poissaolollaan. Olemme poistaneet kaiken visuaalinen sekavuuden ja jäsennelleet elementit niin, että ne olisivat mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä.”

Flyckt näkee, että huoltoasemat ovat murrosvaiheessa, koska niiden kilpailijakenttä on laajentunut.

”Huoltoasemat kilpailevat kioskien, ruokakauppojen ja ketjuravintoloiden kanssa. Jos ajatellaan autoilun trendejä, niin ladattavien hybridien määrä kasvaa koko ajan. Meidän täytyy valmistautua siihen, että latausmaailmassa kilpailijat ovat erilaisia, sillä McDonald’s-tyyppisillä pikaruokaravintoloilla ja kauppakeskuksilla on latausasemia.”