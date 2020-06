Lukuaika noin 2 min

”Vetämäni mainostoimisto Marvelous Finland on osa IPG Mediabrands Finlandia. Kevään iloisin asia on, että emme ole käynnistäneet konsernin sisällä lainkaan sopeuttamistoimenpiteitä. Olemme yhdessä niin vahvoja, että olemme pärjänneet tässä haastavassa tilanteessa suhteellisen hyvin. Bisnes on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pysynyt aika lailla entisellä mallilla. Kokonaisuus on tässä tapauksessa enemmän kuin osiensa summa. Tuemme toisiamme. Jos jollain menee vähän huonommin, muut auttavat. Yhtä köyttä vetämällä olemme selvinneet poikkeustilanteesta tähän asti, ja toivon mukaan jatkossakin.”