Lukuaika noin 2 min

Suomalaiset työt ovat keränneet kaikkiaan kymmenen shortlist-paikkaa mainosalan suurimpiin ja arvostetuimpiin tapahtumiin kuuluvassa The One Show’ssa.

TBWA\Helsingin ja Helsingin Sanomien Ilmastokynä keräsi kolme shortlist-paikkaa. Ilmastokynä on shortlistilla Design-alan kategoriassa Promotional – Collateral Items, Direct Marketing -alan kategoriassa Physical Items ja IP & Products -alan kategoriassa Physical Product.

Kahden kategorian shortlisteille ylsivät Bob the Robotin Saarioiselle suunnittelema ja Kyllä klassikon tunnistaa -filmi ja Metsä Groupin Suomen metsiä ja metsänhoitoa esittelevä Nemus Futurum -vierailijakokemus, jonka ovat tehneet MKTG Finland ja Great Apes / HiQ.

Bob the Robotin Saarioiselle suunnitteleman Kyllä klassikon tunnistaa -filmin on ohjannut Juho Konstig ja tuottanut Cocoa Mediaproductions. Mediatoimistona mukana on ollut Carat Finland. Kyllä klassikon tunnistaa on shortlistillä filmien alle 100 000 budjetin kategoriassa ja kategoriassa Television & VOD – Long Form – Single.

Nemus Futurum puolestaan on shortlistillä Experiential & Immersive -alan kategoriassa Innovation in Experiential ja Interactive & Online -alan kategoriassa Immersive Digital Spaces.

TBWA\Helsinki on yltänyt shortlistille Ilmastokynän lisäksi myös kahdella muulla työllä. HOK-Elannon, SOK-Median ja Caratin kanssa tehty Triplan Prisman avaamiseen liittynyt monikielinen ulkomainoskampanja on shortlistillä Creative Use of Data -alan kategoriassa Targeting. TBWA\Helsingin Tikkurilalle tekemä Uhanalaiset värit -kampanja puolestaan on shortlistillä PR-kategoriassa Brand Voice.

Suomalaistöistä shortlistille ylsi myös Hasan & Partnersin, D8 Productionin ja ToinenPHD:n Pohjola Vakuutukselle tekemä Kaiken voi korvata. Paitsi elämän. Työ on ehdolla kategoriassa Online Films & Video – Short Form – Campaign

The One Show -kilpailun järjestää voittoa tavoittelematon järjestö The One Club for Creativity. Tänä vuonna kilpailussa eniten shortlistauksia keränneellä toimistolla McCann New Yorkilla on 107 shortlist-paikkaa. Euroopasta eniten shortlistauksia on kerännyt adam&eveDDB London, jolla listasijoituksia on 46.

The One Show’n palkinnot jaetaan tänä vuonna koronaviruksen takia verkossa. Samoin käy muille One Clubin järjestämille tapahtumille ADC Annual Awardsille ja Young One Student Awardsille sekä koko Creative Weekille, joka oli määrä järjestää toukokuussa New Yorkissa. Myös The One Show’n tuomarointi on hoidettu tänä vuonna verkon välityksellä.