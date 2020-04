Lukuaika noin 3 min

Vähävaraisia perheitä auttava hyväntekeväisyysjärjestö Apuna ry on saanut ison joukon julkkiksia ja sosiaalisen median vaikuttajia tukemaan toimintaansa lahjoituksin ja lisäämään yhdistyksen tietoisuutta sosiaalisessa mediassa. Koronakriisi on lisännyt nopeasti perheiden tarvetta Apuna ry:n tarjoamalle avulle.

Vaikuttajamarkkinointitoimisto Hypement Oy:n verkostosta auttamistyöhön mukaan ovat ilmoittautuneet muiden muassa Maryam Razavi, Tuija Pehkonen, Eero Ettala, Heikki Paasonen, Jenni Alexandrova, Sara Vanninen, Juha Perälä, Shirly Karvinen, Karita Tykkä, Johanna Puhakka, Sabina Särkkä, Iiro Harjula, Mona Visuri, Jessica Rantala, Carita Alfthan, Minka Kuustonen . He myös haastavat seuraajiaan ja kollegoitaan mukaan tekemään samoin.

"Kun me Hypementillä näimme kumppaniemme Billebeinon ja Makian lähteneen mukaan Apuna Ry:n toimintaan, pohdimme, miten voisimme omalta osaltamme auttaa. Hypementillä ei ole suoraa tuotemyyntiä eikä tuotteita, joita voisimme lahjoittaa. Sen sijaan meillä on erittäin laajat vaikuttajakontaktit ja yritysverkostot, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä jatkuvasti. Halusimme luoda avun antamiseen dominoefektin ja iloksemme saimme ison joukon kotimaisia vaikuttajia mukaan. Näin voimme osaltamme tukea Apuna Ry:n hienoa työtä vähävaraisten perheiden eteen”, tiivistää Hypement Oy:n Jani Isaksson.

Dominoefekti etenee

Aiemmin Apuna ry:n avuksi ovat lähteneet Billebeino sekä Makia, joka lähetti järjestön lahjoittamien ruokakassien pakkaajiksi lomauttamansa myymälähenkilökunnan ja lanseerasi viime perjantaina kahden viikon ajaksi myyntiin Maki + A -paidan, jonka myynnistä 15 prosenttia menee Apuna ry:n toimintaan. Musiikkituottaja Maki Kolehmaisesta tehdyn meemin päätymisestä Makian t-paidaksi voi lukea tästä jutusta:

Hypementin Isakssonin mainitsemasta dominoefektistä alkaa tosiaan olla jo kyse, sillä Makian ja Maki +A -paidan innoittamana mukaan kampanjaan lähti viime viikolla myös We are Group -ravintolaryhmittymä, jonka yksi ravintoloista on Sushibar + Wine.

”Tämä on erinomainen yhteistyöidea. Olemme perustaneet koronakriisin keskellä dinner delivery -palvelun, jossa meidän eri ravintolakonseptien annoksista voi tilata kotiinkuljetuksia seuraavalle päivälle, ja päätimme lisätä valikoimaamme tuotteen, joka sisältää Maki Kolehmaisen lempimakirullan sekä myös Makian Maki + A -paidan, joka toimitetaan asiakkaalle myöhemmin Makian toimesta”, kertoo We are Groupin Anders Westerholm.

Ravintola lahjoittaa näistä makiannoksista 15 prosenttia Apuna ry:n toimintaan 15. päivään huhtikuuta kestävän kampanjan aikana.

Apuna Ry on vuonna 2015 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö. Se antaa muun muassa ruoka- ja vaateapua vähävaraisille lapsille ja perheille, tukee lasten harrastustoimintaa sekä maksaa syntymäpäiväjuhlia, kun siihen ei muuten olisi mahdollisuutta. Toiminta perustuu täysin lahjoituksiin.