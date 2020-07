Lukuaika noin 1 min

Huhumylly verkkokauppajätti Amazonin ympärillä kiihtyy, kun yrityksen kerrotaan saapuvan Ruotsiin jo lähikuukausien aikana. Nyt asian vahvistavat kaupan alaa seuraavat tahot ruotsalaislehti Dagens Nyheterille.

Ruotsalaista kauppaa seuraavan analyysiyhtiö HUI Researchin varapuheenjohtaja Emma Hernell kertoo lehdelle, että tieto laajentumisesta on vahvistettu heille. Hernell uskoo lanseerauksen tapahtuvan mainosmaailman mustan perjantain eli marraskuun loppuun ajoittuvan Black Fridayn aikaan.

”Kaupan avaaminen ensi syksynä voi olla hyvä ajoitus, koska koronakriisi on saanut ihmiset tekemään aiempaa enemmän verkko-ostoksia. En kuitenkaan usko, että se on syynä sille, miksi Amazon on tulossa juuri nyt”, Hernell sanoo DN:lle.

Suomalaiskonsultti Markus Varsikko Dash Retail -yhtiöstä arvioi lehdelle, että julkaisu tapahtuisi jo syys-lokakuun kieppeillä.

”Edes Amazon ei ottaisi riskiä lanseerauksesta Black Fridayn aikaan”, hän sanoo.

Amazon ei kiistä eikä vahvista tietoja

Dagens Nyheter kirjoittaa Amazonin piirtävän uudelleen ruotsalaisen kaupan alan kartan.

HUI Researchin Emma Hernell arvioi, että verkkokauppajätti tiukentaa kilpailua maassa entisessään ja pudottaa samalla hintoja.

”Verkkokauppa kiihtyy Amazonin markkina-alueilla, kun ihmisten tavat muuttuvat”, hän sanoo DN:lle.

Hernell ja Varsikko sanovat, että tilaukset toimitetaan aluksi Saksassa sijaitsevasta varastosta 2–3 päivän toimitusajalla. Pitkällä tähtäimellä Amazonin Ruotsin-laajennus tarkoittaa nopeampia toimitusaikoja ruotsalaisille, arvioi Hernellin edustama HUI.

Dagens Nyheter kuvaa Amazonin laajentumiseen liittyvää julkisuutta salaperäiseksi. Yritys ei lehden mukaan vahvista eikä kiistä tietoja. Vuoden alussa se rekrytoi Ruotsiin paikallisen verkkokaupan vetäjän.

”Emme valitettavasti voi kommentoida huhuja ja spekulaatiota”, yrityksen viestinnän kerrotaan kommentoineen DN:lle.