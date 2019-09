Lukuaika noin 2 min

Vuorokauden ympäri pyörivä livelähetys pirkanmaalaisesta koiranpentulaatikosta on koukuttanut ihmisiä seuraamaan pentujen elämää ja houkutellut Best-In-koiranruokabrändin nettisivuille.

Best-In Pentuliven on ideoinut ja konseptoinut Perjantai Markkinointiviestintä, jonka toimitusjohtaja, copywriter Kati Nyberg kertoo, että tiimissä on useita koiraihmisiä.

”Tosi-tv:tä ja liveä on vähän joka puolella, ja muistelimme WWF:n juttujakin. Sitten välähti, että kyykäärme ei ole ihan niin kiva katseltava kuin koiranpentu, ja copywriter Katri Kallionpää sitten sanoi, että mitä jos asennettaisiin kamera koiranpentulaatikkoon”, Nyberg kertoo.

Lue lisää: Suositun Norppaliven rinnalle nousi Luontolive: "Vahvuus on se, että tavoitamme hyvin monenlaista yleisöä"

Jackrusselinterrieri Lilon kuuden pennun elämää on voinut seurata suorana lähetyksenä kolmiviikkoisesta alkaen elokuun lopulta asti. Live jatkuu pentujen luovutusikään saakka ja päättyy 27. syyskuuta. Aluksi pennut nukkuivat paljon, mutta nyt ne ovat varsin aktiivisia, painivat ja näyttävät persoonallisuuttaan.

Nyberg kertoo, että pentue löytyi Best-Inin työntekijöiden kontaktien kautta.

”Kun tällaiseen hakee ensimmäistä kertaa mukaan koirankasvattajaa, tarvitaan suhteita. Best-Inin henkilökunnalla on oman koiraharrastuksen kautta suhteita kasvattajiin. Välillä pentulaatikon ympärillä näkyy jalkoja tai perheen muita koiria, mutta kamera ei kuitenkaan kauheasti häiritse muita, eikä lähetyksessä ole mukana ääntä”, hän kertoo.

Pentuliveä katsotaan pitkään

Nyberg kertoo, että Best-In on alkuvuodesta uudistanut nettisivujaan ja Pentuliven tavoitteena on saada sivustolle liikennettä ja tehdä koiranruokabrändiä tunnetuksi. Kampanja on näkynyt Youtubessa ja sosiaalisessa mediassa.

Pentulive-sivu on ladattu tähän mennessä yli 52 000 kertaa, ja uniikkeja kävijöitä on ollut lähes 43 000. Keskimääräinen katseluaika on 22 minuuttia 30 sekuntia.

”Olemme saaneet positiivista palautetta, että Pentulive koukuttaa muitakin kuin koiraihmisiä. Tämä on hyvän mielen tosi-tv:tä. Harvan kampanjan pariin palataan niin varmasti ja usein kuin tällaiseen, johon koukuttuu niin, että aamulla ensimmäiseksi ja illalla viimeiseksi haluaa kurkata, mitä laatikolle kuuluu”, Nyberg sanoo.

Esimerkiksi Mainostoimisto Ilme tunnusti viime perjantaina Instagramissa Pentuliven tuhonneen työmotivaation.

”Meitä ilahdutti, kun keväällä voitimme Best-Inin kilpailutuksen, sillä olemme henkeen ja vereen koiraihmisiä. Sosiaalinen media sopii tähän hyvin, sillä koiraporukka on aktiivista siellä ja muutenkin”, Nyberg sanoo.

Kuopiolainen Best-In on Atrian omistama eläinten ruokia valmistava yritys. Vuonna 2018 Best-Inin liikevaihto oli runsaat 5 miljoonaa euroa ja liiketulos 360 000 euroa.

Perjantain Best-In-tiimiin kuuluvat Nybergin lisäksi asiakkuusjohtaja Suvi Vuohijoki, copywriter Katri Kallionpää, graafinen suunnittelija Päivi Granö, AD-assistentti Lauri Korpelainen ja digitaalisuudesta vastaava Mikke Helenius.