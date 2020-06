Lukuaika noin 2 min

Yhdysvaltojen markkinoijat ovat huomattavan varovaisia mainostaessaan maata repiviä mielenosoituksia käsittelevien juttujen yhteydessä. Avainsanablokkauksella estetään Vice Median mukaan mainoksia näkymästä jutuissa, joissa mainitaan esimerkiksi ”black people”, ”George Floyd” tai ”BLM”. Asiasta uutisoi AdAge.

Käytäntö on tuttu digimarkkinoinnissa, kun mainoksia ei haluta näyttää tietynkaltaisten sisältöjen yhteydessä. Tekniikalla on kiistatta etuja, esimerkiksi uima-altaiden markkinointi hukkumisuutisen keskellä olisi vähintäänkin mautonta.

Tässä tapauksessa mediayhtiöt kärsivät, sillä kaikki poliisiväkivallan uhrina kuolleeseen George Floydiin ja USA:ssa jatkuviin massiivisiin mielenosoituksiin liittyvät sisällöt ovat päivästä toiseen uutissivustojen luetuimpia. Vice sanoo tutkineensa uutisjuttujensa mainosnäyttöjen CPM:ää eli tuottoa tuhatta näyttöä kohden. Havainto oli, että päivän polttavimpaan uutisaiheeseen liittyvissä jutuissa CPM oli 57 prosenttia muuta sisältöä halvempi.

”Tämä on valitettavaa journalistisille yrityksille kuten meille. Osan siitä, miten me saamme tuottoa sisällöistä, on tultava ohjelmallisesta mainosmyynnistä. Tällainen leikkaus todella hankaloittaa sitä, mitä me täällä yritämme tehdä”, Vice Median globaalien liikevaihto- ja palvelutuotteiden apulaisjohtaja Paul Wallace sanoo AdAgelle.

Sama ilmiö nähtiin koronavirusuutisoinnin yhteydessä. Joskin Adoben tutkimuksen mukaan niin ei olisi kannattanut tehdä.

Reilu vuosi sitten Vice protestoi käytäntöä vastaan poistamalla muun muassa sanat ”homo”, ”läski” ”muslimi” ja ”transsukupuolinen” blokkilistoilta.

”Saimme silloin paljon suitsutusta, mutta mikään ei ole muuttunut. Blokkilistat ovat vain kasvaneet”, digijohtaja Cory Haik toteaa.

Wallacen mukaan asiakkaat eivät juuri edes tarkista blokkilistojaan.

”Jotkut myöntävät, että he eivät ole koskaan tehneet niin. Tai he tarkastavat ne puolen vuoden välein. Ottaen huomioon uutissyklin nopeuden, kuusi kuukautta on pitkä aika.”

Hän pitää erityisen häiritsevänä blokkauksia, joiden kohde ovat ”tummaihoiset” tai vastaavat henkilöä kuvailevat sanat.

”Siinä ei ole mitään negatiivista, mutta sen laittaminen blokkilistalle on käytännössä sama kuin väittäisi, että se on negatiivinen ominaisuus.”

Blokkausalgoritmeja tekevä kyberturvallisuusyhtiö Cheq on tutkinut aihetta ja laskenut, että viime vuonna menetettiin 2,8 miljardia dollaria mainosmyyntiä, koska ”ensiluokkaisilla uutissivustoilla estettiin näyttöjä väärin perustein”.

Toimitusjohtaja Guy Tytunovich kertoo, että jopa 90 prosenttia heidän asiakkaistaan on pyytänyt jonkinasteista etäännyttämistä mielenosoituksista ja mellakoista. Hän uskoo, että luku olisi pienempi, mikäli koronavirusta ei olisi. Brändit nousivat ikään kuin varpailleen ja pyrkivät välttämään esiintymistä kaiken mahdollisen negatiivisen sisällön yhteydessä.