Lukuaika noin 4 min

Luovaa toimistoa Folk Finlandia kymmenen vuotta johtanut Tommi Laiho saa seuraajan talon sisältä. Loppukesästä lähtien varatoimitusjohtajana toiminut Pia Dahlman, 43, on nimitetty Folkin uudeksi toimitusjohtajaksi.

Lähes päivälleen kuusi vuotta Folkissa työskennellyt Dahlman on työskennellyt Folkissa aiemmin asiakkuusjohtajana ja suunnittelijana vastaten muun muassa Lidl-,Verkkokauppa- ja Säästöpankki -asiakkuuksista.

”Tämä on iso kunnia. Folk on minulle tärkeä paikka. On iso juttu, että kaikki ihmiset täällä olivat valinnan takana. Uusi pesti on pirun jännittävä ja vähän hikoiluttavakin haaste”, Dahlman kertoo M&M:lle.

Nimityksen myötä Dahlman kertoo vaihtaneensa sparrausmielessä ajatuksia erään toisen markkinointiviestintätoimiston johtajan kanssa.

”Hän sanoi, että luovan toimiston johtaminen on maailman paras vittumainen työ. Se on hyvä kiteytys. Tämä on vastakohtien työ. Täytyy olla vahva, mutta välillä on uskallettava olla myös heikko. Hyvä kippari välittää omasta joukkueestaan ja osaa myös näyttää sen”, Dahlman sanoo.

KUKA Pia Dahlman, 43 Ura: SEK & Grey, Folk Finland. Entinen maajoukkuetason jalkapalloilija. Kotipaikka: Helsinki. Perhe: Pian 10 vuotta täyttävä tytär. Harrastukset: Tankotekniikka eli akrobatia tangolla, jooga ja padel.

Folkissa vaihtuvuus on ollut verrattain pientä. Sen ansiosta työntekijät tuntevat toisensa hyvin ja fiilis on Dahlmanin mukaan kuin isossa, hieman epäsovinnaisessa perheessä.

”Välittämisen kulttuuri on Folkin ytimessä. Se voi myös olla pieni haaste. Välillä pitää olla tiukkana ja tehdä kovia päätöksiä. Isossa organisaatiossa se voi olla helpompaa, kun kaikki eivät tunne toisiaan läheisesti.”

Oma ääni

Toimitusjohtajan tehtävät jättävä Tommi Laiho jatkaa Folkissa itse määrittelemällään Creator-tittelillä. Hän keskittyy strategiatyöhön sekä uusasiakashankintaan.

Folk teki vuonna 2018 noin 3,4 miljoonan euron liikevaihdon. Toimiston myyntikate oli 2,84 miljoonaa euroa. Toimisto työllistää vajaat 30 markkinointiviestinnän asiantuntijaa.

Dahlman jakaa kiitosta vuosikymmenen ajan Folkia luotsanneelle Laiholle.

”Hän jättää jälkeensä isot saappaat. Minä en voi, enkä haluakaan olla Tommi. On kuitenkin hienoa, että Tommi jää taloon. Voin tarvittaessa sparrailla asioita hänen kanssaan.”

Folkin kivijalkoja ovat perustamisesta lähtien olleet Dahlmanin mukaan asiakasymmärrys, luovuus, tarinankerronta sekä ihmisiä tavalla tai toisella liikuttavat konseptit.

”Nämä asiat eivät muutu. Aion kuitenkin pohtia, millä tavalla haluamme olla jatkossa esillä luovana toimistona. Hyvä duuni on tärkeintä, mutta joskus omasta tekemisestä on uskallettava pitää myös meteliä. Ei saa unohtaa yrityksen omaa brändiä.”

Dahlmanin kunnianhimoinen tavoite on tehdä yhdessä asiakkaiden kanssa tekoja, jotka jollain tavoin jäävät markkinoinnin historiaan.

Hän korostaa, että kyse on nimenomaan teoista, jotka tekevät maailmasta ainakin hetkellisesti jollain tavalla vähän paremman paikan.

”Hälystä erottuminen on hirveän vaikeaa. Haalea ja kädenlämpöinen sisältö ei vaikuta ihmisiin, vaikka se olisi visuaalisesti näyttävää ja tuotettu isolla rahalla”, Dahlman korostaa.

Oppia pukukopista

Ennen työuraansa Dahlman pelasi vuosien ajan jalkapalloa naisten SM-sarjassa ja Suomen naisten jalkapallomaajoukkueessa.

Joukkueurheilun parissa vietetyt vuodet ovat opettaneet hänelle kaikkein eniten tiimityöstä.

”Jalkapallopukukoppi on tiimityön korkeakoulu. Tässäkin työssä on kyse siitä, että määritetään yhteinen tavoite, jota kohti kuljetaan määrätietoisesti yhdessä. Jokaisen panosta tarvitaan, eikä ketään heitetä bussin alle, vaikkei peli aina kulkisikaan.”

Sittemmin selkävaivojen takia jalkapallon pelaaminen on joutunut väistymään muiden urheiluharrastusten tieltä. Hyvä puoli on Dahlmanin mukaan se, että luovassa toimistossa saa säännöllisesti kokea pelivuosilta tuttuja tuntemuksia.

”Ennen tärkeää presentaatiota on samanlainen fiilis kuin pukukopissa ennen tärkeän pelin alkua. Tunne on samaan aikaan vähän jännittävä, inspiroiva ja hyvin odottava”, hän sanoo.

Urheilu on Dahlmanin elämässä yhä tärkeässä asemassa. Hektinen arki kaipaa vastapainokseen mahdollisuutta liikkua ja viettää aikaa läheisten kanssa.

”Vietän paljon aikaa tyttäreni kanssa aina niinä viikkoina, kun hän on luonani. En myöskään suostu tinkimään urheilusta ja liikunnasta. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi ovat tärkeitä asioita työelämän kannalta.”

Mitä on edessä?

Vastuullisuus on markkinoinnissa yhä megatrendi, sillä ihmiskuntaa koskettavat historian suurimmat haasteet. Ilmastonmuutos, väestöräjähdys ja kiristyvä poliittinen ilmapiiri ovat asioita, joita jokainen yritys joutuu pohtimaan.

Toinen edellisen vuosikymmenen iso trendi on ollut kohdennettu markkinointiviestintä, joka pohjautuu ihmisiltä digiympäristössä kerättyyn dataan.

Dahlman ennustaa, että tälle kehitykselle on syntymässä hiljalleen vastavoima.

”Uskon, että ihmiset arvostavat jatkossa enemmän yksityisyyttään, eivätkä halua luovuttaa tietojaan markkinoijille. Se tietysti vaikeuttaa meidän työtämme ja pakottaa keksimään uusia ratkaisuja perinteisten tilalle”, Dahlman sanoo.

Pidemmällä aikavälillä teknologian kehittyminen muokkaa ihmisten arkea syvällisesti tavoilla, joista monia emme edes osaa vielä kuvitella.

Tiettyjä välähdyksiä käyttäen voi silti päätellä, että myös markkinointiviestinnän suurin murros on vielä edessä, toteaa Dahlman.

”Siinä vaiheessa, kun Googlen tekoälyapurilta voi kysyä, minkälainen auto minulle parhaiten sopii ja se osaa määrittää käyttäytymismallieni perusteella juuri sen minulle oikean vaihtoehdon, perinteinen mainonta alkaa olla aika turhaa.”

”Tässä tilanteessa, tai mieluusti jo ennen sitä, alan on pakko määritellä itsensä perusteellisesti uudelleen. Tämä on silti tuskin ajankohtaista vielä lähitulevaisuudessa”, Dahlman naurahtaa.