Yksi Suomen seuratuimmista sosiaalisen median vaikuttajista Mmiisas eli Miisa Rotola-Pukkila on solminut managerisopimuksen Manage Me Oy:n kanssa. Tubettajan managereina aloittavat Carla Ahonius ja Nea Ritala.

”Urallani on nyt sellainen tilanne, että valmistun yliopistosta tänä keväänä ja olen alkanut miettiä tulevaisuuteni suuntia, missä haluan urallani kehittyä. Tämä on tavallaan myös tietyn aikakauden loppu, ja haluan alkaa kehittää uraani nyt uuteen suuntaan”, Rotola-Pukkila kertoo.

Hän valmistuu Tampereen yliopistosta filosofian maisteriksi puheviestinnän maisteriohjelmasta.

”Olen toiminut opiskelijana viimeiset viisi vuotta töiden ohessa, ja opiskelu on vienyt tosi paljon aikaa. Nyt minulle vapautuu ihan eri tavalla aikaa panostaa uraani.”

Rotola-Pukkila otti itse yhteyttä Manage Me:n perustajaan ja toimitusjohtajaan Carla Ahoniukseen, jonka manageroitavien listoilla on entuudestaan musiikki- ja viihdealan tähtiä kuten Jare Tiihonen, Jenni Vartiainen ja Erin.

”Olen seurannut Carlan uraa jo vuosia ja miettinyt, että olisipa hienoa, jos Manage Me:lle sainattaisiin myös sosiaalisen median vaikuttajia. Nyt sitten vihdoin uskaltauduin olemaan yhteydessä Carlaan ja ehdottamaan yhteistyötä”, Rotola-Pukkila kertoo.

Puhujakeikkoja asiantuntijana

Ahonius sanoo, että Manage Me auttaa Rotola-Pukkilaa hänen laajentaessaan tekemistään sosiaalisen median vaikuttamisesta live-yleisöjen eteen esimerkiksi firmojen tilaisuuksiin.

”Puhujakeikkoja asiantuntijana on tarkoitus tehdä, ja olemme suunnitelleet sitä, mitä Mmiisas tulee olemaan seuraavien viiden vuoden aikana. Miisassa on potentiaalia tulla yhdeksi maamme merkittävimmistä nuorista puhujista”, Ahonius sanoo.

Rotola-Pukkila ei halua tässä vaiheessa kertoa tarkkaan, miten hänen sosiaalisen median kanaviensa sisällöt tulevat muuttumaan. Jatkossa hän suunnittelee kaupallisia yhteistöitä yhdessä toisen managerinsa Nea Ritalan kanssa.

”Nyt aletaan miettiä, millaisia paketteja ja kokonaisuuksia aletaan kehittää: Esimerkiksi yritystapahtumissa puhuminen ja somemaailman kokemusasiantuntijana toimiminen siitä työnä kiinnostuneille, tai miten henkilöbrändiä voi hyödyntää töiden hakemisessa”, Rotola-Pukkila luettelee.

Hän sanoo, että puheviestinnän opintojen ansiosta hän on päässyt eroon jännittämisestä ja kääntänyt sen voimavarakseen.

”Olen katsonut ihaillen vaikuttavia puhujia esimerkiksi TED Talkissa ja miettinyt, että olisi hienoa päästä puhumaan isolle yleisölle vaikuttavasti. "

Viime aikoina on puhuttu myös vaikuttajien vastuusta, ja sen Rotola-Pukkilakin ottaa huomioon sisällöissään. Hänellä on 388 000 tilaajaa Youtubessa sekä yli 435 000 seuraajaa Instagramissa. Korona-epidemiassa hän on ohjannut ihmisiä seuraamaan enemmän viranomaistiedotusta kuin somen hassuja meemejä.

”Samaan aikaan olen halunnut säilyttää omissa sisällöissäni arkisen meiningin. Tietysti noudatan kaikkia annettuja ohjeita, mutta yritän elää mahdollisimman tavallisesti, vaikka onkin tosi outo tilanne käynnissä.”

25-vuotias Rotola-Pukkila aloitti Youtube-videoiden tekemisen vuonna 2013 lapsuudenkodissaan Keuruulla. Mmiisas on nimetty sadan vaikutusvaltaisimman ja kymmenen vaikutusvaltaisimman media-alan suomalaisen joukkoon Kauppalehden listalla vuonna 2016. Viime vuosina Mmiisas on laajentanut toimintaansa tubettamisen ulkopuolelle julkaisemalla Inspiskalenteri by mmiiisas -kirjan kesällä 2019 sekä ensimmäisen yhteisen vaatemallistonsa suomalaisen muotitalon Ivana Helsingin kanssa vuonna 2018.