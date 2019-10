Lukuaika noin 3 min

Vihreiden tiedotteen mukaan puoluehallitus on päättänyt 19.10. pitämässään kokouksessa, ettei puolue jatka lehden rahoittamista ja ”päätös todennäköisesti johtaa lehden lakkauttamiseen”.

Näillä näkymin lehden viimeinen numero ilmestyy joulukuun puolivälissä.

”Vihreällä Langalla on ollut tärkeä tehtävä läpi vihreän liikkeen historian. Vihreiden puoluelehti syntyi aikana, jolloin vihreän liikkeen jäseniltä puuttui keskustelukanava, eikä Vihreiden politiikka päässyt esille valtavirran mediassa. Nämä kummatkin asiat ovat tänä päivänä muuttuneet”, vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen kommentoi puolueen tiedotteessa.

Vihreän Langan päätoimittaja Riikka Suominen kertoo, että päällimmäiset mietteet vihreiden tänään julkistamasta päätöksestä ovat ”suru ja järkytys”. Suominen toteaa, että puolueella on oikeus käyttää puoluetukea parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta nyt julkistettu päätös on huono uutinen suomalaiselle journalismille.

”Yhä enemmän siirrytään journalismista viestintään. Tämä ei koske vain Vihreää Lankaa. Ylioppilaskunnat ovat lakkauttaneet lehtiä ja haluavat enemmän viestintää, samoin ammattiyhdistysliikkeet. Myös kirkko käy samaa keskustelua. Tämä trendi on surullinen asia”, Suominen kertoo M&M:lle.

Suomisen mukaan poliittisesti ja yhteiskunnallisesti haastavana aikana on tärkeää, että viestinnän ammattilaisten ohella politiikasta ja yhteiskunnallisista aiheista raportoivat myös journalistit, jotka ovat vastuussa vain yleisöilleen.

”Olemme kaikki kuulleet, kuinka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump huutaa kovaan ääneen ’fake news’. Myös Suomessa on ollut väitteitä valeuutisista.”

”Toimittajat penkovat vallan väärinkäytöksiä työajallaan sillä osaamisella, joka heillä on, ja pyrkivät kertomaan totuuden. Sillä on tärkeä rooli, kun demokratiaa kyseenalaistetaan jatkuvasti erilaisten puolueiden ja poliitikkojen toimesta”, Suominen toteaa.

Koska uutinen Vihreän Langan tarinan päättymisestä on tuore asia, Suominen kertoo, ettei ole vielä ehtinyt miettiä tarkoin, mitä tulevaisuus tuo tullessaan sen jälkeen, kun viimeinen lehden numero on mennyt painoon.

”Teemme tänä vuonna vielä yhden lehden. Se on nyt päällimmäisenä mielessä. Minulta on tulossa alkuvuodesta romaani, eli kaikenlaista puuhaa on kyllä tiedossa”, Suominen kertoo.

Puoluesihteeri Veli Liikanen painottaa tiedotteessa, että toiminnan alasajosta päätetään hyvää omistaja- ja työnantajapolitiikkaa noudattaen.

”Vihreän Langan työntekijät ja päätoimittaja Riikka Suominen ansaitsevat suurimmat mahdolliset kiitokset tärkeästä työstään vihreän liikkeen puolesta. Haluan kiittää myös kaikkia muita Vihreän Langan tekijöitä kautta vuosien”, Liikanen kertoo.

Vihreä Lanka aloitti toimintansa vuonna 1983, jolloin ensimmäiset vihreiden kansanedustajat valittiin eduskuntaan. Vuonna 2016 lehti muutettiin sanomalehdestä aikakauslehdeksi, jolloin lehti alkoi ilmestyä kahdeksan kertaa vuodessa.

Lehden päätoimittajina ovat toimineet vuosien varrella muun muassa moninkertainen vihreiden kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara, nykyinen ulkoministeri ja kansanedustaja Pekka Haavisto sekä Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström.

