TESCO / via TWITTER

Kun aika on. Kauppaketju Tesco julistaa kampanjassaan, kuinka tasa-arvon tulee modernissa yhteiskunnassa toteutua myös laastareiden kohdalla.

Sosiaalisen median voima voi joskus kiihdyttää jopa suuryrityksiä toimintaan. Tästä tuore esimerkki on brittiläisen kauppaketjun Tescon tuore avaus, josta kertovat muun muassa The Drum ja Campaign.

Kaikki sai alkunsa twiitistä, jota uudelleen twiitattiin yli 100 000, kertaa.

Twiitin on kirjoittanut Dominique Apollon. Hän on rodullisen oikeudenmukaisuuden puolesta toimivan, voittoa tavoittelemattoman Race Forward -organisaation tutkimusjohtaja.

Apollon kirjoitti tunteikkaasti, miten oli lopulta löytänyt omaan ihonväriinsä sopivan laastarin.

”Olen yrittänyt vaikka mitä, mutta ensi kertaa elämässäni tiedän, miltä tuntuu, kun on löytänyt laastarin, joka on yhtä ihonvärini kanssa. Sitä tuskin huomaa ensimmäisessä kuvassa. Kyyneleet tulevat silmiini”, Apollon kirjoitti.

Viraaliksi levinnyt twiitti päätyi myös Tescon työntekijän nähtäväksi ja hän kertoi asiasta eteenpäin yhtiön sisällä.

Tästä innostuneena Tesco kehitti kokonaisen sarjan erisävyisiä laastareita, vaalealle, keskitummalle sekä tummalle iholle.

Kehitystyötä tuki Tescon kansainvälinen BAME-ohjelma. Sen tarkoitus on levittää positiivista viestiä työtovereille ja asiakkaille sekä lisätä tietoisuutta ihmisten erilaisuudesta ja erilaisista kulttuureista.

”Asiakas on kaikin tavoin lähellä sydäntämme ja teemme koko ajan parhaamme, että saisimme heille parempia tuotteita ja palveluita”, Tescon terveys- ja hyvinvointijohtaja Nicola Robinson sanoi uuden tuotesarjan julkistuksen yhteydessä.

Britannian suurin päivittäistavarakaupan ketju toivoo, että lanseeraus inspiroi myös muita vähittäiskauppiaita seuraamaan esimerkkiä ja tarjoamaan asiakkaille monipuolisemman laastarivalikoiman.

Luovan toteutuksen takana on lontoolainen mainostoimisto Bartle Bogle Hegarty. Konseptista ovat vastanneet Dan Seager ja Steve Hall.